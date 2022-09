BrAInpower, de nieuwe tentoonstelling in Rijksmuseum Boerhaave over kunstmatige intelligentie

Rijksmuseum Boerhaave opent op 8 september de nieuwe tentoonstelling BrAInpower over kunstmatige intelligentie. Van deepfakes, streamingdiensten en dating apps tot gezichtsherkenning, zelfrijdende auto’s en medische toepassingen. We kunnen niet meer om kunstmatige intelligentie heen. Het verandert onze levens, zoals ooit stoommachines ten tijde van de industriële revolutie dit deden. De tentoonstelling BrAInpower laat zien waar AI met succes kan worden ingezet, hoe we er de vruchten van plukken, maar belicht ook de schaduwkanten.

Maatschappelijke en actuele context

Gastconservator Bas Haring is de gids in deze expositie. Hij leidt de bezoeker langs thema’s over vrije wil, consequent redeneren, zelf leren en: hoe bijzonder zijn wij eigenlijk? De verschillende thema’s geven stof tot nadenken: hoe hebben de computer en AI ons leven verrijkt? En: wat zijn de schaduwzijden ervan? Er wordt in de tentoonstelling aandacht besteed aan discriminerende data: hoe bevooroordeeld zijn algoritmes? Maar ook aan het gebruik van AI voor de verwerking van een posttraumatische stressstoornis (PTSS) of voor het stellen van een kankerdiagnose. Persoonlijke verhalen laten zien hoe AI overal aanwezig is en welke impact dit heeft op ons leven.

Bijzondere objecten, deepfake en kunst

In de tentoonstelling staan historische, wetenschappelijke en kunstobjecten, waaronder de Next Rembrandt van Wunderman Thomson, de Reprobots van Gusz Eiben, zorgrobot Alice, het project 0,0146 seconds van kunstenares Julia Janssen en een deepfake van Alan Turing. Tot de highlights van BrAInpower behoren originele brieven van Alan Turing, de grondlegger van kunstmatige intelligentie, die Rijksmuseum Boerhaave speciaal voor deze tentoonstelling van King’s College in Cambridge in bruikleen heeft.

Voor de vormgeving van de tentoonstelling en het ontwerp van het campagnebeeld is AI gebruikt. Zo werd de typografie in de tentoonstelling en voor de campagne door AI gegenereerd en vormgegeven.

Podcast en extra activiteiten

Het activiteitenprogramma bij de tentoonstelling BrAInpower sluit aan op de AI week, die in het kader van Leiden European City of Science georganiseerd wordt. Het programma bestaat uit lezingen door wetenschappers en experts, rondleidingen en een AI workshop voor kinderen. Bij de tentoonstelling wordt ook een aflevering voor de podcastserie Grote Vragen gemaakt. De podcast Grote Vragen is te beluisteren via de diverse podcast apps.

De tentoonstelling BrAInpower is van 9 september 2022 t/m 5 maart 2023 geopend voor publiek.

Kijk voor meer informatie op de website: https://rijksmuseumboerhaave. nl/te-zien-te-doen/brainpower/