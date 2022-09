Sony vindt Call of Duty-aanbod rivaal Microsoft ontoereikend

Het aanbod van Microsoft om de populaire game Call of Duty ook een beperkte tijd voor de PlayStation van rivaal Sony beschikbaar te houden is ontoereikend. Dat zei het hoofd van de gamingdivisie van Sony op het moment dat nog onderhandeld wordt over de voorwaarden.

Microsoft is de maker van PlayStation-concurrent Xbox. Begin dit jaar kondigde het Amerikaanse bedrijf aan Call of Duty-maker Activision Blizzard in te lijven. Met die deal is een bedrag van 69 miljard dollar gemoeid. Daarbij beloofde Microsoft dat de game ook voor de PlayStation beschikbaar blijft vanwege een nog geldende overeenkomst tussen Sony en Activision Blizzard.

Jim Ryan, het hoofd gaming van Sony, stelt dat Microsoft alleen aangeboden heeft om de game drie jaar na de huidige overeenkomst beschikbaar te houden voor de PlayStation. Het voorstel van Microsoft is volgens hem “op vele vlakken ontoereikend” en houdt geen rekening met de impact op de PlayStation-gamers, zo zei hij.

De laatste tijd zijn er legio deals gesloten in de gamesector omdat Microsoft en Sony er zeker van willen zijn dat er nog genoeg games in het vat zitten voor hun spelcomputers. De Britse mededingingswaakhond stelde eerder dat de overname van Activision Blizzard de sector zou kunnen schaden als Microsoft zou weigeren rivalen toegang te geven tot de best verkopende games van Activision.