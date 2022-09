Usain Bolt te gast in nieuw seizoen College Tour

Usain Bolt is dit najaar te zien in het nieuwe seizoen van het tv-programma College Tour. De Jamaicaanse sprintlegende is op 16 oktober de eerste gast van presentator Twan Huys in het NPO 2-programma, meldt omroep KRO-NCRV donderdag.

De opnames met Bolt vinden op woensdag 21 september plaats bij Sportcentrum Ookmeer in Amsterdam. Studenten die een vraag willen stellen aan de meervoudig olympisch kampioen, kunnen zich aanmelden via de website van de omroep.

Bolt is vooralsnog de enige naam die bekend is gemaakt voor het nieuwe seizoen van het programma, dat zes afleveringen zal tellen. Daarin stellen studenten vragen aan prominente wereldburgers. Het programma bestaat sinds 2007 en ontving inmiddels bijna 150 gasten. Onder hen naast bekende Nederlanders ook internationale beroemdheden zoals Richard Branson, Robbie Williams en de Dalai Lama.