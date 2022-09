Belangrijkste toneelprijzen Theo d’Or en Louis d’Or uitgereikt

De winnaars van de toneelprijzen Theo d’Or, Louis d’Or, Colombina en Arlecchino worden zondag bekendgemaakt. De uitreiking van de toneelprijzen van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) vindt plaats tijdens het Gala van het Nederlands Theater in Internationaal Theater Amsterdam.

Actrice Hadewych Minis is voor haar rol in Girls & Boys genomineerd voor de Theo d’Or, de prijs voor de indrukwekkendste vrouwelijke hoofdrol. Ze neemt het op tegen Charlie Chan Dagelet (Mamma Medea), Sien Eggers (Sartre & De Beauvoir) en Janni Goslinga (De dokter).

Voor de Louis d’Or, de prijs voor indrukwekkendste mannelijke hoofdrol, zijn de acteurs Jacob Derwig (Verdriet is het ding met veren), Jan-Paul Buijs (BAAAAAA) en Bram Suijker (Trojan Wars) genomineerd.

Kanshebbers voor de Colombina voor de indrukwekkendste vrouwelijke bijrol zijn Wendell Jaspers (Een Meeuw), Denise Aznam (Lichter dan ik), Helen Kamperveen (What is love) en Ilke Paddenburg (De dokter). De acteurs Majd Mardo (Age of Rage), Mark Kraan (Het wonderbaarlijke voorval met de hond in de nacht) en Dries Vanhegen (Een meeuw) maken kans op de Arlecchino, de prijs voor de indrukwekkendste mannelijke bijrol.

De Theo d’Or ging vorig jaar naar Naomi Velissariou (Permanent Destruction: Pain Against Fear) en de Louis d’Or naar Emmanuel Ohene Boafo (Sea Wall).

De VSCD denkt erover de genderindeling van de toneelprijzen aan te passen. Daartoe heeft het adviesbureau Blueyard onderzoek laten doen. Een definitief besluit is nog niet genomen.