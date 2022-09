Nieuw verblijf voor de leeuwen in Artis opent volgend jaar

De leeuwen in Artis kunnen volgend jaar hun intrek nemen in hun nieuwe verblijf. De Amsterdamse dierentuin is begonnen met de bouw van het onderkomen, dat ruim tien keer zo groot is als het huidige verblijf.

Artis wilde de leeuwen, twee vrouwtjes en een mannetje, aanvankelijk wegdoen, omdat er door de coronacrisis geen geld was voor een nieuw onderkomen. Het huidige verblijf voldoet namelijk niet meer aan de eisen van deze tijd. De dieren zouden verhuizen naar Frankrijk, maar dat park trok zich terug. Daarop kreeg Artis een aanbod van twee geldschieters om alsnog een nieuw onderkomen te maken zodat de leeuwen in Amsterdam kunnen blijven.

Het verblijf, een ontwerp van landschapsarchitect Thijs de Zeeuw, komt aan de achterzijde van het park. Hier waren voorheen de algazellen te vinden. Hun nieuwe onderkomen is eveneens betaald met de schenking.

De bouw duurt naar verwachting een jaar. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de leeuwen in de zomer verhuizen naar hun nieuwe stek. Dat wordt een heuvelachtig savannelandschap waarin ze kunnen klimmen, langs de wateroevers in het zand kunnen ravotten of kunnen schuilen in holtes van de grot die langs het verblijf loopt.