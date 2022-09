SBS6: liquidatie-opmerking van Johan Derksen was verspreking

SBS6 noemt de opmerking van Johan Derksen dat Thierry Baudet geliquideerd moet worden “een verspreking”. Het was een opmerking die “hij direct herstelde en waarop hij later in de uitzending nogmaals terugkwam”, laat een woordvoerder van de tv-zender desgevraagd weten.

Derksen zei woensdagavond in Vandaag Inside over de Forum voor Democratie-leider dat “ze die gozer moeten liquideren”. Nadat presentator Wilfred Genee lachend vroeg of die uitspraak eruit geknipt kon worden, herstelde Derksen zijn uitspraak en zei hij dat hij bedoelde dat “ze Baudet uit de Kamer moeten schoppen wegens aanhoudend wangedrag”.

Baudet was ondanks het feit dat Derksen erop terugkwam niet blij. Forum voor Democratie liet op Twitter weten een aangifte voor te bereiden. “Johan Derksen roept live op televisie op tot het liquideren (!) van Thierry Baudet, en presentator Wilfred Genee lacht vrolijk mee. Dit kan en mag niet zonder consequenties blijven”, schreef de partij.

Advocaat Richard van der Weide wijst erop dat het strafbaar is om op televisie te zeggen dat iemand geliquideerd moet worden. Omdat Derksen zich daarna direct herstelde, verwacht de raadsman niet dat de uitspraak tot een vervolging zal leiden. Een verspreking kan “zeker gebeuren”, zegt Van der Weide erover, “maar het is natuurlijk wel uiterst onhandig en dit zou je eigenlijk niet mogen zeggen”.