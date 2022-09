Videoland documentaire ‘NIKKI’ geeft gezicht aan KOPP/KOV kinderen

De achttienjarige Nikki is één van de minstens 577.000 kinderen in Nederland die opgroeien met ouders die kampen met psychische- en/of verslavingsproblemen. Haar moeder Karin (46) heeft een persoonlijkheidsstoornis en heeft het vaak moeilijk met zichzelf. Dit brengt Nikki vaak in een loyaliteitsconflict. Zij navigeert tussen de liefde voor haar ouders en de zoektocht naar haar eigen identiteit. Voor wie moet zij kiezen, haar ouders of zichzelf?

De Videoland Original documentaire ‘NIKKI’ – gemaakt door Monique Nolte – gaat op 26 september in première op het Nederlands Film Festival en is die dag vanaf 18.00 uur ook te zien bij Videoland.

KOPP/KOV kinderen

Een verontrustend feit: 65% van de kinderen die opgroeien in gezinnen met psychische en/of verslavingsproblematiek (KOPP/KOV) worstelen op latere leeftijd met soortgelijke problemen. ‘NIKKI’ geeft een gezicht aan deze kinderen. Monique Nolte heeft Nikki zes jaar lang intensief gevolgd. Deze Videoland Original documentaire onderzoekt vanuit Nikki’s perspectief de ingewikkelde relatie tussen de trots en kracht van familiebanden. Maar ook de ontreddering en de wanhoop veroorzaakt door psychische en verslavingsproblematiek. De kracht van de liefde tussen ouder en kind, maar ook de schaduwzijde ervan komt aan bod. ‘NIKKI’ schetst hoe diep de liefde tussen ouder en kind kan gaan en hoe ingrijpend de impact is als de relatie gecompliceerd of onmogelijk is.

Wat betekent het als je ouders niet altijd goed voor je kunnen zorgen? Wanneer je soms tegen hen beschermd moet worden? Hoe hou je jezelf staande wanneer er thuis geen structuur of veiligheid wordt geboden? En hoe blijf je overeind wanneer je als kind voor je ouders moet zorgen, terwijl je zelf ook aandacht nodig hebt?

Maatschappelijke thema’s

Binnen de Videoland Originals zijn maatschappelijke thema’s een belangrijke pijler. Met titels als ‘Remco vs. Pharma,’ waarin de strijd van een eenling tegen Big Pharma wordt onderzocht of ‘Tussen de Lakens met Geraldine’, over de orgasmekloof tussen mannen en vrouwen. En recent ‘Laurent, Het Wonderkind,’ over de twaalfjarige jongen met een buitengewoon hoog IQ. Door de docu’s worden deze thema’s bespreekbaar gemaakt. ‘NIKKI: Wanneer je ouders niet altijd goed voor je kunnen zorgen,’ geeft een gezicht aan de minstens 577.000 KOPP/KOV kinderen in Nederland. De docufilm past goed in dat rijtje. Later dit jaar komt Videoland nog met een vervolg op een eerdere documentaire over Kees Momma, die in 2014 autisme voor het eerst bespreekbaar maakte bij een breed publiek; net als ‘NIKKI’ ook gemaakt door Monique Nolte.

‘NIKKI’ is genomineerd voor de persprijs van de Nederlandse Filmkritiek (vergeven door De Kring van Nederlandse Filmjournalisten) en is geselecteerd voor de Gouden Kalf Competitie.

De Videoland Original documentaire ‘NIKKI: Wanneer je ouders niet goed voor je kunnen zorgen’ is geproduceerd door Monique Nolte (Doclines) en is vanaf maandag 26 september 18.00 uur te zien bij Videoland. Die dag is ook de première op het Nederlands Film Festival.