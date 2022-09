Bijna 1,3 miljoen kijkers voor Bijlmer-serie Rampvlucht

De eerste aflevering van Rampvlucht, een serie over de Bijlmerramp in 1992, heeft donderdagavond bijna 1,3 miljoen kijkers naar NPO 1 getrokken. Dat meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO). Het programma is daarmee goed voor de tweede plaats in de kijkcijfer top 25, na het NOS Journaal van 20.00 uur.

De Bijlmerramp vond plaats op 4 oktober 1992. Een vrachtvliegtuig van El Al boorde zich in twee flats in de Amsterdamse wijk. De crash kostte tientallen mensen het leven.

In de serie zoeken Trouw-journalist Vincent Dekker, Volkskrant-journalist Pierre Heijboer en dierenarts Asha Willems (gespeeld door acteurs) naar de waarheid over de ramp, omdat veel informatie wordt achtergehouden. In tegenstelling tot de journalisten is de rol van Asha fictief. De laatste en vijfde aflevering van Rampvlucht wordt uitgezonden op dinsdag, precies dertig jaar na de ramp.