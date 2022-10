Gouden Kalveren voor Knor, Thekla Reuten en Rampvlucht

Knor heeft vrijdagavond als eerste animatiefilm ooit het Gouden Kalf voor Beste Film gewonnen. Het was de derde prijs die vrijdagavond naar de populaire familiefilm ging. Eerder op de avond werd Knor al bekroond met de beeldjes voor Beste Production Design en Beste Regie. Het is dit jaar de eerste keer dat een animatiefilm überhaupt is genomineerd voor de prestigieuze filmprijs.

Knor is geen live-actionfilm, maar een stop-motionanimatie. Dit betekent dat een regisseur zijn beelden krijgt door poppen van klei of plastic shot voor shot te fotograferen terwijl de pop in elk shot een net iets andere houding heeft. Door deze beelden achter elkaar af te spelen, lijkt het alsof de poppen bewegen.

Knor, die nu in de Nederlandse bioscopen draait, is gebaseerd op het boek De Wraak van Knor van schrijver Tosca Menten. In de categorie Beste Film versloeg de stop-motionfilm Do Not Hesitate, Narcosis, Nr. 10 en Pink Moon. Vorig jaar ging het Gouden Kalf naar De Veroordeling.

Rampvlucht, een serie over de Bijlmerramp in 1992, heeft vrijdagavond het Gouden Kalf voor Beste Dramaserie gewonnen. De vijfdelige KRO-NCRV-serie over de Bijlmerramp, met Joy Delima, Thomas Höppener en Yorick van Wageningen in de hoofdrollen, is sinds donderdag te zien op televisie.

Thekla Reuten ontving vrijdagavond haar eerste Gouden Kalf. De actrice won de prestigieuze Nederlandse filmprijs voor haar hoofdrol in de film Narcosis. De actrice werd wel al eerder genomineerd voor een Gouden Kalf. In 1998 en 2016 maakte ze kans op de prijs voor Beste Actrice. Toen werd er bij de Gouden Kalveren nog onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Sinds vorig jaar reikt het Nederlands Film Festival nog maar één Kalf voor acteerprestaties uit, en niet een apart beeldje voor acteur én actrice.

Narcosis wordt namens Nederland ingezonden voor de Oscars, in de categorie International Feature Film. De film gaat over een gezin dat ontwricht raakt wanneer de vader van het gezin (Fedja van Huêt) niet meer bovenkomt na een professionele duik. Merel (Thekla Reuten), de moeder in het gezin, heeft het zwaar met het verlies en gaat alles wat met zijn dood te maken heeft uit de weg.

De comedy Bon Bini Holland 3 van en met komiek Jandino Asporaat heeft vrijdagavond het Gouden Kalf van het Publiek gewonnen. Het is de vierde keer dat een film van Asporaat de publieksprijs krijgt. Ook de vorige drie delen uit de Bon Bini-reeks kregen de meeste stemmen.

De prijs voor Beste Hoofdrol Dramaserie ging naar Jeroen Spitzenberger voor Het jaar van Fortuyn, over politicus Pim Fortuyn. Charlie Chan Dagelet won het beeld voor haar bijrol in Dirty Lines, een serie over sekslijnen.