Aangifte van mishandeling ex-partner Johnny de Mol geseponeerd

Het Openbaar Ministerie seponeert de aangifte van mishandeling en poging tot doodslag die zijn ex-partner tegen Johnny de Mol deed. Het onderzoek heeft niet geleid tot voldoende bewijs, is donderdag bekendgemaakt.

Shima Kaes zei dat De Mol haar tijdens hun relatie in de periode tussen 12 januari en 23 mei 2015 verschillende keren heeft mishandeld. Dit zou onder meer op Ibiza zijn gebeurd. Eind 2020 deed ze aangifte.

“Ze is lange tijd niet beschikbaar geweest om gehoord te worden op haar aangifte. Uiteindelijk is dat pas gelukt op 30 maart 2022”, aldus het OM. De Mol is gehoord en ontkende de mishandelingen. Drie getuigen die Kaes noemde hebben ook een verklaring afgelegd. “Deze verklaringen hebben onvoldoende steun opgeleverd voor de aangifte.”

Door de vrouw zijn ook geluidsfragmenten aangeleverd. Maar het gaat hier volgens het OM om fragmenten van gesprekken zonder voldoende context. Ook foto’s van vermeend letsel zijn “niet te dateren” en het letsel is volgens justitie ook niet “eenduidig”.

Enkele weken voor Kaes aangifte deed van mishandeling, hadden haar juridisch adviseurs een brief gestuurd naar de familie De Mol. Daarin werd om geld gevraagd in ruil voor het zwijgen van de ex-partner over de vermeende mishandeling. De familie deed daarop aangifte van afdreiging (een vorm van afpersing). Het OM laat weten dat de adviseurs van Kaes nu wel vervolgd worden. Hoe deze zaak verder gaat, is nog niet duidelijk.

Peter Plasman, advocaat van De Mol, laat in een reactie weten dat John de Mol en Johnny de Mol “tevreden” zijn dat de adviseurs zich “ten overstaan van de strafrechter zullen moeten verantwoorden voor hun actie”.

Johnny de Mol laat via zijn manager weten dat hij “altijd vertrouwen heeft gehad in het onderzoek en in deze uitkomst”. Volgens De Mol was het “evengoed een zware tijd, dus ik ben opgelucht dat deze beslissing er nu is. Ik zal nog even de tijd nemen, en ik hou jullie op de hoogte wanneer ik welke werkzaamheden hervat”.

Tegen hem was ook een anonieme melding gedaan. Mede om die reden had De Mol in april 2022 zijn werkzaamheden neergelegd. Het OM is eerder dit jaar al tot het oordeel gekomen dat uit deze melding “geen concrete beschuldiging of strafbaar feit te halen valt”.