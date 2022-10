BOOS krijgt nieuwe Televizier-Ster voor impact op samenleving

De onlineserie BOOS van Tim Hofman is de eerste winnaar van de Televizier-Ster Impact, een nieuwe prijs voor een programma dat het afgelopen jaar iets heeft losgemaakt in de Nederlandse samenleving. De BNNVARA-reeks won de Ster voor de aflevering waarin de verhalen over seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij The Voice of Holland aan het licht werden gebracht.

BOOS versloeg Goede Tijden, Slechte Tijden en Make Up Your Mind. Eerstgenoemde was genomineerd vanwege een verhaallijn over seksueel geweld. Make Up Your Mind, waarin BN’ers zich laten omtoveren tot dragqueens, maakte kans omdat het programma volgens de organisatie laat zien dat iedereen zichzelf mag zijn.

In 2020 werd BOOS ook al onderscheiden met de Televizier-Ster Online-videoserie.