Tim Hofman voor de tweede keer uitgeroepen tot beste presentator

Tim Hofman heeft voor de tweede keer de Televizier-Ster voor beste presentator gewonnen. Hofman, die de prijs ook in 2020 in ontvangst mocht nemen, kreeg het beeldje donderdagavond overhandigd tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.

De categorie is dit jaar voor het eerst genderneutraal. De afgelopen jaren werd er bij de prijs onderscheid gemaakt tussen presentatoren en presentatrices. Dit jaar waren ook Raven van Dorst en André van Duin genomineerd. Laatstgenoemde ging er vorig jaar met de Ster voor presentator vandoor. Nikkie de Jager won toen de laatste Televizier-Ster Presentatrice.

Hofman viel donderdag ook al in de prijzen met zijn onlineserie BOOS. De reeks won de nieuwe Televizier-Ster Impact, voor een programma dat het afgelopen jaar iets heeft losgemaakt in de samenleving. De BNNVARA-serie kreeg de prijs over de aflevering over het seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland.