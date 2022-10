BNNVARA en Humanistisch Verbond: abortus uit wetboek strafrecht

Omroep BNNVARA en het Humanistisch Verbond zijn een burgerinitiatief begonnen om abortus uit het Wetboek van Strafrecht te krijgen. De omroep laat maandag weten dat “de oprukkende conservatieve politieke krachten” in de Verenigde Staten, Polen en Hongarije aanleiding zijn om in Nederland de regelgeving te veranderen.

Als het burgerinitiatief minstens 40.000 handtekeningen krijgt, wordt het onderwerp behandeld in de Tweede Kamer. De omroep werkt bij het burgerinitiatief samen met zijn eigen programma Spuiten en Slikken.

Het is niet de eerste keer dat BNNVARA met een burgerinitiatief komt. Zo haalde presentator Tim Hofman in 2018 dik 100.000 handtekeningen op om kinderen van vluchtelingen in Nederland te houden. Ook ondertekenden in 2016 41.000 mensen het burgerinitiatief ‘Eén pil te veel maakt geen crimineel’.

In artikel 296 van het Wetboek van Strafrecht staat dat mensen die een vrouw een behandeling geven om de zwangerschap af te breken, tot 4,5 jaar gevangenisstraf of een boete tot 22.500 euro kunnen krijgen. Die regel geldt niet voor artsen in ziekenhuizen of erkende abortusklinieken. In de Wet Afbreking Zwangerschap staat dat een abortus tot de 24e week van de zwangerschap is toegestaan. Op dit moment is er ook een verplichte bedenktijd van vijf dagen voordat de abortus mag worden uitgevoerd, maar die regel vervalt op 1 januari.