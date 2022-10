Levensgroot LEGO-standbeeld Annie M.G. Schmidt onthuld

Een levensgroot LEGO-standbeeld van Annie M.G. Schmidt is vrijdagochtend onthuld. De kinderboekenschrijfster wordt door Nederlanders gezien als een van de meest invloedrijke, vrouwelijke rolmodellen ooit, blijkt uit onderzoek uitgevoerd door iVOX in opdracht van LEGO onder duizend Nederlanders.

Uit de onderzoeksresultaten komt ook naar voren dat 63 procent van de Nederlanders vindt dat er over het algemeen te weinig zichtbare, vrouwelijke rolmodellen zijn om gendergelijkheid te bereiken. De onthulling van Annie M.G. Schmidt in LEGO-steentjes vond plaats in het Vondelpark in Amsterdam, waar de kinderboekenschrijfster jarenlang vlakbij heeft gewoond. De onthulling is onderdeel van een grotere actie vanuit de LEGO-groep om meer aandacht te genereren voor het belang van vrouwelijke rolmodellen, en het effect daarvan op jonge meisjes.

Wie de levensgrote LEGO-versie van Annie M.G. Schmidt wil bewonderen kan nog tot en met zondag 16 oktober terecht bij cultuurlab VondelCS in Amsterdam. Daarna verhuist het beeld naar de LEGO-flagshipstore in de Kalverstraat in Amsterdam, waar het standbeeld nog tot eind november te zien is.

Annie M.G. Schmidt werd in Nederland en Vlaanderen vooral beroemd met kinderboeken als Pluk van de Petteflet, Abeltje (1953), series kinderverhalen als Jip en Janneke en kinderversjes als Dikkertje Dap.