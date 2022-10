Animatie Knor genomineerd voor belangrijkste Europese filmprijs

De Nederlandse familiefilm Knor is genomineerd voor een European Film Award (EFA). Knor maakt kans in de categorie beste Europese lange animatiefilm van het jaar. De EFA’s worden ook wel de ‘Europese Oscars’ genoemd en gelden als de belangrijkste Europese filmprijzen.

Dat heeft distributeur Gusto woensdag bekendgemaakt. Het is voor zover bekend de eerste keer dat een Nederlandse film in de categorie beste Europese lange animatiefilm van het jaar meedoet. De uitreiking van de prijzen is dit jaar op 10 december in Reykjavik, IJsland. Knor is ook de Nederlandse inzending voor de Oscars voor beste animatiefilm.

Knor, die nu in de Nederlandse bioscopen draait, is gebaseerd op het boek De Wraak van Knor van schrijver Tosca Menten. De belangrijkste rollen in de film zijn ingesproken door Jelka van Houten, Kees Prins, Henry van Loon en Alex Klaasen. Knor was ook de grote winnaar bij de uitreiking van de Gouden Kalveren, begin oktober. De stop-motionanimatie werd onder meer uitgeroepen tot beste Nederlandse bioscoopfilm van het jaar.