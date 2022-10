Mondriaan voor museum door Zwarte Cross-organisator en zakenman

Muzikant Gijs Jolink, mede-organisator van festival Zwarte Cross, geeft woensdag samen met zakenman en weldoener Anjo Joldersma een vroege Mondriaan, Boereninterieur met haard in de Achterhoek, in langdurig bruikleen aan museum Villa Mondriaan in Winterswijk. Daar hangt meer vroeg (en daardoor minder kostbaar) werk van de kunstenaar, die als achtjarige in Winterswijk belandde doordat zijn vader er schoolhoofd werd.

De twee gulle Achterhoekers kochten het werk onlangs voor nog geen 40.000 euro op een veiling in Amsterdam. Het werk toont volgens een woordvoerster van het museum een boerderij die typisch is voor de streek, al is niet bekend waar de in 1872 geboren Mondriaan het, aan het begin van de jaren negentig van de 19e eeuw, precies schilderde.

Veilinghuis Adams omschreef het schilderij als een werk dat de overgang naar het Modernisme markeert. Het interieur wordt weergegeven met korte penseelstreken en dynamische lijnen. Volgens het museum “onderscheidt het tafereel zich van andere vroege schilderijen van Mondriaan door de werking van perspectief, schaduwen en uitgesproken kleuren”.

Het latere werk van Mondriaan staat kunsthistorisch veel meer in aanzien. Zeven jaar geleden werd Compositie No III (Compositie met Rood, Blauw, Geel en Zwart) uit 1929 voor 44,4 miljoen euro afgehamerd.