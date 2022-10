Aantal podcasts blijft achter in Nederland

Mirjam Hegger is ondernemer, podcast-maker, auteur en eigenaar van de Podcast Academy. Om meer kennis en ervaringen in de markt te bevorderen over podcasts, gaf ze vorig jaar het eerste podcast-tijdschrift van Nederland uit en organiseert ze jaarlijks het Podcast Summit in Beeld & Geluid met honderden bezoekers en gerenommeerde podcast-makers. Haar kennis, ervaringen en praktijkvoorbeelden bundelde ze in het boek ‘Succesvol podcasten voor ondernemers’.

“Nederland loopt achter op gebied van podcasting”, aldus Mirjam Hegger. Mirjam Hegger deed onderzoek naar onder andere het aantal podcasts. “Het beeld dat in de media bestaat dat er al ‘zoveel’ podcasts zijn, werkt remmend op de podcast-ontwikkeling in Nederland.”

Amerika versus Nederland

Uit onderzoek blijkt dat er op basis van aantallen in de Verenigde Staten op dit moment 1,9 miljoen verschillende podcast-shows zijn. In Nederland zijn dat er 18.187. Teruggerekend per hoofd van de bevolking zijn dat 10 podcast per 10.000 inwoners in Nederland en 57 per 10.000 inwoners in de Verenigde Staten. Dat betekent dat er in de VS bijna zes keer zoveel podcasts te beluisteren zijn als in Nederland.

Schril contrast

Ook in een cultureel meer gelijkwaardig land als Zweden, blijkt dat de podcast-dichtheid per hoofd van de bevolking veel hoger ligt dan in Nederland: 15 podcasts per 10.000 inwoners. Dat is 50 procent meer dan in Nederland. Hegger: “Waar nu vaak wordt gedacht dat er op dit moment een wildgroei is, staat het aantal podcasts in Nederland op dit moment nog in schril contrast met de aantallen in het buitenland.”

Aantal luisteraars neemt toe

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat het aantal Nederlanders dat weleens naar een podcast luistert nog steeds toeneemt: het aantal podcast-luisteraars lag in mei dit jaar een derde hoger dan in januari 2022.

Onjuist beeld in de media

Kortom, uit deze data blijken dat de vraag toeneemt en de markt op dit moment nog relatief klein is. Hegger: “in de media wordt vaak het beeld geschetst dat er al ‘zoveel’ podcasts zijn. Ik zie dat dit remmend werkt op nieuwe podcast-makers. Ik hoor regelmatig dat zij zich afvragen of ze te laat zijn. Terwijl data bewijzen dat er op dit moment nog meer dan voldoende ruimte is in de markt. Ik wil dit onjuiste beeld bijstellen, zodat we niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief kunnen meegroeien met de internationale podcast-ontwikkelingen.”

Giel Beelen kiest voor podcasten

Mirjam sprak voor haar boek onder andere met radio-dj Giel Beelen en internationaal trendwatcher Igor Beuker. Beelen: “Als ik moet kiezen tussen radio en podcasten, kies ik voor podcasten.” Beuker: “Voice is de toekomsten en podcasten is een blijvertje.”