Martin Garrix weer uitgeroepen tot populairste dj van de wereld

Na vier jaar mag Martin Garrix zich weer de populairste dj van de wereld noemen. De 26-jarige Nederlander staat dit jaar wederom bovenaan in de prestigieuze DJ Mag Top 100 van het Britse tijdschrift DJ Mag.

Garrix was ook de nummer 1 in 2016, 2017 en 2018. In 2019 koos het publiek voor het Belgische duo Dimitri Vegas & Like Mike en de afgelopen twee jaar ging de Fransman David Guetta er met de winst vandoor. Garrix bleef in de tussentijd wel in de buurt van de top, met twee tweede plaatsen en eenmaal de derde.

De DJ Mag Top 100 is dit jaar voor de 26e keer samengesteld. In totaal hebben meer dan 1,3 miljoen mensen uit 234 verschillende landen hun stem uitgebracht. Na Garrix bestaat de top drie uit Guetta en Dimitri Vegas & Like Mike. In de top tien is ook plaats voor de Nederlanders Armin van Buuren, Afrojack, Don Diablo en Oliver Heldens.

Met vier keer winst staat Garrix nu op de tweede plaats in het lijstje van dj’s met de meeste overwinningen. Alleen Van Buuren was met vijf keer nog vaker de nummer 1. Andere Nederlanders die de verkiezing op hun naam schreven zijn TiĆ«sto (drie keer) en Hardwell (twee).