Van Twitter verbannen personen nog zeker weken geblokkeerd

Het duurt nog zeker enkele weken voordat personen die eerder van het sociale medium Twitter zijn verbannen eventueel mogen terugkeren, zegt de nieuwe eigenaar Elon Musk. Twitter heeft in het verleden accounts geblokkeerd van mensen die haat zaaien of verdacht worden van het aanzetten tot geweld. Onder anderen de voormalige president van de Verenigde Staten Donald Trump mag daarom niet op Twitter.

Musk is een zelfverklaard voorstander van de vrijheid van meningsuiting en wil van Twitter een vrijplaats maken voor alle soorten uitingen. De grote vraag is wat hij nu doet met geschorste accounts zoals dat van Trump, die van Twitter werd geweerd vanwege zijn rol in de bestorming van het Capitool in januari 2021.

Het antwoord laat nog even op zich wachten, waarschuwde Musk. “Twitter laat niemand die eerder van het platform was verwijderd toe voordat we een helder proces hebben om dit te doen, wat zeker enkele weken extra kost”, schreef Musk in een tweet. Daarmee tilt ’s werelds rijkste man de beslissing over de tussentijdse verkiezingen voor het Amerikaanse congres, die op 8 november plaatsvinden.

Na afronding van de overname van Twitter door Musk en een groep investeerders liet Trump weten liever op zijn eigen berichtendienst, Truth Social, te blijven dan terug te keren op Twitter. Politiek analisten verwachten echter dat dit grootspraak is, aangezien Twitter een veel groter publiek trekt. Truth Social kampt daarnaast met financiƫle problemen.