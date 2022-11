Beste Zangers special voor Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa)

Beste Zangers is dit jaar nog één keer terug met een eenmalige special in samenwerking met Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). Henk Poort, Glen Faria, Maria Fiselier, Tabitha, Jaap Reesema en Tania Kross dragen KiKa een warm hart toe en zingen daarom de mooiste duetten om het belang van dit goede doel onder de aandacht te brengen. In deze aflevering geen hoofdgast, maar Jan Smit heeft Anita Meyer uitgenodigd om naast hem plaats te nemen als ambassadeur van één van de belangrijkste partners van KiKa, het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

De kracht van samenwerking

Beste Zangers is het bewijs van wat de kracht van samenwerking los kan maken. Daarom zingen de artiesten in deze speciale aflevering de mooiste duetten om extra aandacht te vragen voor KiKa en alle kinderen die te maken hebben met kanker. Glen Faria, Maria Fiselier en Tabitha bezoeken alledrie een gezin waarbij kinderkanker onderdeel van hun leven is of is geweest. Zo gaat Glen op bezoek bij Jans, een 11-jarig meisje met acute lymfatische leukemie. Tabitha bezoekt Lizzy, bij wie op 5-jarige leeftijd een hersentumor werd geconstateerd. En Maria ontmoet de ouders van Sam, die vorig jaar helaas is overleden aan kanker.

Kinderkanker is nog altijd doodsoorzaak nummer één door ziekte onder kinderen in Nederland. Elke drie dagen sterft er één kind aan deze vreselijke ziekte. Tijdens de uitzending kan er worden gedoneerd aan KiKa. Met donaties kan het Prinses Máxima Centrum worden uitgebreid, zodat nog meer onderzoekers aan de slag kunnen om de strijd tegen kinderkanker aan te gaan.

Beste Zangers KiKa, 8 december om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 1