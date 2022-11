Disney+ populair, maar cijfers entertainmentconcern vallen tegen

Streamingdienst Disney+ blijkt populair. De dienst van entertainmentconcern Walt Disney voegde in het derde kwartaal van dit jaar 12,1 miljoen abonnees toe aan zijn totale klantenbestand van bij elkaar nu 164,2 miljoen kijkers. Daarmee overtrof de dienst de gemiddelde verwachting van de kenners. De klantenaanwas van Disney+ bleek het lichtpuntje in een verder vooral teleurstellend kwartaalbericht van het bedrijf.

Volgens Disney-baas Bob Chapek zal Disney+ in de loop van 2024 winstgevend zijn. In het afgelopen kwartaal verloor het onderdeel bijna 1,5 miljard dollar. Dat was ruim twee keer meer in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. De kosten van streaming zijn sowieso een uitdaging voor streamingdiensten die stevige concurrentie hebben.

Om het resultaat te verbeteren zal de prijs van een Disney+-abonnement worden verhoogd. Daarnaast denkt het bedrijf na over een dienst waarin het ook inkomsten uit advertenties binnen kan halen. Op dit moment hebben de streamingdiensten van Disney, naast Disney+ zijn dat Hulu en ESPN+, bij elkaar zo’n 235 miljoen abonnees.

Disney kende ondanks de klantenaanwas een teleurstellend kwartaal. Het bedrijf wist zowel qua winst als omzet niet aan de verwachtingen te voldoen. De omzet kwam uit op 20,2 miljard dollar, waar op zeker een miljard dollar meer was gerekend. De nettowinst kwam uit op 162 miljoen dollar, nagenoeg gelijk aan een jaar eerder. De hogere opbrengsten waren het gevolg van hogere bezoekersaantallen in de themaparken. Ook werden er meer reizen geboekt voor de cruiseschepen van het concern. Verder kampt Disney met hogere kosten wat het resultaat raakte. Naast de extra kosten voor streaming zit ook de hoge inflatie het bedrijf dwars.