Jochem Myjer krijgt zesde Toon Hermans Prijs

Cabaretier Jochem Myjer krijgt 17 december de Toon Hermans Prijs uitgereikt. Dat heeft de stichting die de prijs op onregelmatige basis toekent donderdag laten weten. De uitreiking vindt plaats in het Toon Hermans Theater in Sittard-Geleen. Het is pas de zesde maal dat de prijs, in het leven geroepen na het overlijden van Hermans in 2000, wordt uitgereikt.

Met de award zet de stichting personen of instanties in het zonnetje die zich hebben ingezet in de geest van Hermans. De prijs, die bestaat uit een bronzen profiel van de beroemde komiek, ging eerder naar Mini & Maxi, André van Duin, Paul van Vliet en Freek de Jonge, mandolineorkest Estrellita uit Molenschot en de gemeente Sittard-Geleen.

“De begeestering waarmee Jochem over zijn allergrootste voorbeeld sprak, zijn liefde voor de man die genereus strooide met liefde en troost waren zo pakkend en ontroerend dat geen etmaal later de keuze van de bestuurders van de Stichting vast stond”, laat de organisatie weten.

Jochem Myjer won in 1997 het Groninger Studenten Cabaret Festival en maakte sindsdien vijf grote solovoorstellingen. Zijn laatste show, Adem in adem uit, werd bekroond met de Poelifinario, de prijs voor het meest indrukwekkende theaterprogramma van het jaar.