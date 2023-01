RTL en Talpa hebben plannen om bezwaren over fusie weg te nemen

Mediaconcerns RTL en Talpa Network hebben bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) plannen aangeboden om de bezwaren van de toezichthouder over de samensmelting van beide partijen weg te nemen. Dat bevestigt een woordvoerder van de ACM na berichtgeving door het AD. Hij benadrukt wel dat de marktwaakhond nog altijd niet klaar is met de beoordeling van de deal. Het is dus mogelijk dat de transactie straks niet door mag gaan of dat de partijen bijvoorbeeld nog zenders of andere onderdelen moeten verkopen.

Talpa en RTL kondigden hun fusie ruim anderhalf jaar geleden aan. Door het samengaan van beide mediaconcerns zouden tal van radio- en televisiezenders onder één dak komen te vallen. De Nederlandse activiteiten van RTL bestaan onder meer uit de RTL-zenders RTL 4, RTL 5, RTL 7 en RTL Z. Ook weersite Buienradar en streamingdienst Videoland vallen onder RTL Nederland. Talpa van ondernemer John de Mol is het bedrijf achter tv- en radiozenders als SBS 6, Net5, Veronica en Radio 538.

Het idee was om een sterk mediaconcern te creëren dat de concurrentie aankan met grote techbedrijven. Maar om het plan door te kunnen zetten is wel goedkeuring nodig van de ACM. Uit een eerste studie bleek volgens de toezichthouder dat de samensmelting negatieve gevolgen kan hebben voor de concurrentie in het Nederlands medialandschap. Dan gaat het bijvoorbeeld om de gevolgen voor adverteerders die dan opeens met een hele dominante mediapartij te maken krijgen.

Volgens de zegsman hebben de partijen zogeheten remedies aangeboden, waarin ze met voorstellen komen voor oplossingen. Die stuurt de ACM ook naar andere partijen in de branche, bijvoorbeeld de organisatie voor adverteerders, die er dan ook op kunnen reageren. De remedies moeten de deur nog uit en die andere partijen hebben dan een week om hun visie te geven.

“Beide partijen hebben onlangs voorstellen gedaan om de overgebleven zorgen van de ACM weg te nemen”, bevestigt een woordvoerder van Talpa. Ze weigert op vragen in te gaan over de inhoud van die voorstellen. Ook wil het bedrijf niet zeggen over welke punten de ACM nog bezorgd is.

Het blijft onduidelijk wanneer de toezichthouder conclusies trekt. De ACM wil nog niet vooruitlopen op de uiteindelijke beoordeling van de deal. RTL en Talpa rekenden er aanvankelijk op dat de deal al in de eerste helft van 2022 rond zou zijn. “We hadden nooit voorzien dat het zo lang zou duren”, laat de zegsvrouw van Talpa weten.