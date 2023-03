Koning reikt eremedaille voor Kunst en Wetenschap uit aan Erwin Olaf

Zijne Majesteit de Koning heeft op 13 maart 2023 op Paleis Noordeinde de eremedaille voor Kunst en Wetenschap van de Huisorde van Oranje uitgereikt aan fotograaf Erwin Olaf.

Bijzondere band met koningshuis

De eremedaille wordt toegekend aan personen met uitzonderlijke verdiensten op de terreinen kunst en wetenschap. Aan de verlening ligt tevens een bijzondere band ten grondslag met het Koninklijk Huis. Erwin Olaf heeft verschillende portretten gemaakt van Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en hun dochters. Hij ontwierp in 2013 een nieuwe euromunt met de beeltenis van de Koning en maakte in 2018 de officiële staatsiefoto’s.

Belangrijke maatschappelijke thema’s

Erwin Olaf fotografeert al ruim veertig jaar, waarbij hij met een gedurfde benadering van portretteren thema’s als etniciteit, seksuele diversiteit en economische ongelijkheid aankaart. Zijn werk wordt wereldwijd in exposities en musea getoond en is internationaal met prijzen bekroond. Zo heeft het Rijksmuseum ruim 500 werken uit het oeuvre van Olaf in de collectie opgenomen. Naast zijn kunstenaarschap zet Erwin Olaf zich met hart voor vakmanschap in voor het beroepsonderwijs.

Bron: persbericht