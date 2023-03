Omzet vinyl opnieuw hoger, streaming domineert muziekmarkt

De populariteit van vinyl heeft ook afgelopen jaar weer een flinke groei doorgemaakt. In totaal werd er in 2022 voor 37 miljoen euro aan lp’s verkocht in Nederland. Dat is zo’n 8,6 miljoen euro meer dan in 2021, meldt de NVPI dinsdag.

Volgens de branchevereniging van de entertainmentindustrie laat de fysieke markt sinds 2020 weer groei zien, wat allemaal te danken is aan de nieuwe opkomst van vinyl. De omzet van cd’s daalde na een lichte stijging vorig jaar. In 2022 werd in Nederland nog voor 15,3 miljoen euro aan cd’s verkocht.

De streamingmarkt blijft ondertussen fors doorgroeien. Al meer dan tien jaar groeit de markt met minimaal 10 procent. Volgens de cijfers van de NVPI stijgt de omzet van 203,8 miljoen euro in 2021 naar 223,9 miljoen euro in 2022.

Streaming heeft daarmee ook het overgrote deel van de markt in handen. In totaal werd er in 2022 voor 282,1 miljoen euro aan muziek verkocht in Nederland, bijna 11 procent meer dan een jaar eerder. De NVPI noteerde daardoor voor het achtste jaar op rij een omzetgroei.