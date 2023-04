Netflix steekt miljarden in Zuid-Koreaanse series, shows en films

Netflix is van plan om de komende vier jaar 2,5 miljard dollar, zo’n 2,3 miljard euro, te investeren in de productie van Zuid-Koreaanse series, shows en films. Dat is een verdubbeling van het bedrag dat de Amerikaanse streamingdienst sinds 2016 in de Zuid-Koreaanse markt heeft ge├»nvesteerd.

Netflix kondigde de investeringsplannen aan na een ontmoeting tussen de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yeol en co-topman Ted Sarandos van Netflix. Yoon arriveerde maandag in Washington voor een zesdaags staatsbezoek. De president verwelkomde de investering en noemde het een “grote kans” voor de entertainmentindustrie van Zuid-Korea en Netflix.

Het nieuws van de miljardeninvestering door Netflix viel ook goed op de aandelenbeurs in Seoul. Zo gingen de aandelenkoersen van de Zuid-Koreaanse productie- en entertainmentbedrijven Showbox en Studio Dragon flink omhoog.

De entertainmentindustrie van het land heeft de afgelopen jaren een wereldwijde bloei doorgemaakt. Zo zijn op de muziekmarkt K-popgroepen als BTS en Blackpink mateloos populair. In 2021 bereikte de export van Zuid-Koreaans entertainment, waaronder muziek, videogames en films, een recordniveau van ruim 12 miljard dollar (dik 11 miljard euro).

“We hebben deze beslissing kunnen nemen omdat we er alle vertrouwen in hebben dat de Zuid-Koreaanse creatieve industrie geweldige verhalen zal blijven vertellen”, zei Sarandos in een verklaring. De co-topman van Netflix verwees daarbij naar de wereldwijde hits van zijn streamingplatform zoals ‘Squid Game’, ‘The Glory’ en ‘Fysiek: 100’, die door Zuid-Koreaanse bedrijven werden geproduceerd. De tv-serie ‘Squid Game’, die in 2021 werd uitgebracht, is nog altijd de meest bekeken serie van Netflix ooit.