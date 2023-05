Helder veroordeelt grensoverschrijdend gedrag van dansers

Sportminister Conny Helder veroordeelt de berichten over grensoverschrijdend gedrag van dansers “ten zeerste”. “Wat dansers hebben moeten doormaken en misschien nog steeds ervaren, moet echt stoppen”, zegt de minister in een eerste reactie op het bericht dat vier op de tien dansers het afgelopen jaar te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag.

De dansers hebben melding gemaakt van gevallen waarin iemand verbaal, non-verbaal of fysiek te ver is gegaan, schrijft RTL Nieuws op basis van een uitgelekt conceptrapport van het onderzoeksbureau Verinorm. Het ANP heeft dat rapport deels ingezien.

Omdat er signalen waren, heeft Helder grootschalig onderzoek laten doen “naar de cultuur, de aard en omvang van grensoverschrijdend gedrag in de danssector”, zegt ze in haar reactie.

Helder heeft zelf het rapport nog niet ingezien en ook de “mensen die het aangaat hebben we niet vooraf kunnen infomeren.” Ze betreurt het dan ook dat het rapport is uitgelekt. “Het is schadelijk voor de slachtoffers. Belangrijk is dat de slachtoffers de aandacht krijgen die ze nodig hebben en dat er hulp is. Dat ze weten dat ze er niet alleen voor staan.”

De minister wil een onafhankelijk integriteitscentrum oprichten. Dat moet een centrale, onafhankelijke plek worden waar sporters met hun meldingen terecht kunnen en waar alle taken en kennis rondom integriteitsthema’s onder één dak zitten. Daarnaast wordt gewerkt aan een dansalliantie waar betrokken instanties binnen de dans samenwerken in de aanpak tegen grensoverschrijdend gedrag.

Tot het zover is, kunnen dansers die met grensoverschrijdend gedrag te maken hebben (gehad), terecht bij de bestaande meldpunten, benadrukt Helder. Zoals bij het centrum voor veilige sport. “Het is belangrijk om te weten dat je je kan melden als je deze verschrikkelijke gebeurtenissen hebt meegemaakt.”

Op 22 mei krijgt Helder de resultaten van het onderzoek. Dan zal ze uitgebreider reageren. Begin juni spreekt de minister, samen met de regeringscommissaris voor aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld Mariëtte Hamer en met dansers over hun ervaringen.