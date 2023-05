Britten vestigen kijkcijferrecord met finale songfestival

In gastland Verenigd Koninkrijk heeft de finale van het Eurovisie Songfestival voor kijkcijferrecords gezorgd. In totaal keken 11 miljoen Britten naar de grote climax van het liedjesfestijn in Liverpool. Dat is volgens de BBC een kijkcijferrecord voor het evenement.

In Nederland vielen de kijkcijfers juist tegen. De finale van het Eurovisie Songfestival heeft zaterdagavond gemiddeld 1,84 miljoen kijkers getrokken. Het was daarmee wel het best bekeken programma van de zaterdagavond. Maar het is ook de slechtst bekeken finale van het liedjesfestijn in tien jaar tijd.

De cijfers van zaterdag staan in schril contrast met de afgelopen jaren. Sinds 2016 trok de finale van het songfestival vrijwel altijd meer dan 4 miljoen kijkers. Het record was in 2021, toen de liedjeswedstrijd in Rotterdam plaatsvond. Toen keken er ruim 5,5 miljoen mensen naar de finaleavond. AVROTROS heeft beloofd het hele traject rond de selectie en het verlies van Mia en Dion in de halve finales te gaan evalueren.