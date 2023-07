Tv-programma’s die je deze zomer zeker niet mag missen!

Als je er automatisch vanuit gaat dat de zomerprogrammering op televisie slechts uit herhalingen bestaat, dan doe je jezelf tekort. Tussen de herhalingen door, want die zijn er inderdaad in overvloed, zitten nog pareltjes verstopt die je niet wilt missen deze zomer. De redactie van het satirische magazine Tv-Vrouw schrijft ongezouten columns over deze programma’s en deelt graag met jou welke televisieprogramma’s de moeite waard zijn om je afstandsbediening onder de kussens van de bank vandaan plukken.

Op dit moment kunnen we iedere werkdag genieten van de populaire RTL4 datingshow B&B Vol Liefde 2023. Het is op zaterdag en zondag gewoonweg even afkicken van dit heerlijke programma. De meest opzienbarende B&B eigenaren in het buitenland en hun veelal bijzondere dates passeren de revue en staan garant voor een uurtje heerlijke televisie. Pas op: Verslavingsgevaar!

Vanaf 31 juli 2023 begint het nieuwe seizoen van het KRO-NCVR programma De Slimste Mens. Philip Freriks is ook dit seizoen de presentator van de kennisquiz die iedere werkdag wordt uitgezonden. Uiteraard is de kritische Maarten van Rossem ook weer van de partij met zijn niets verhullende mening. Welke BN’ers gaan dit seizoen de strijd aan om als slimste mens de overwinning te behalen?

Blablabla met Schaap is een nieuw RTL4 programma waarin Elise Schaap zich met hulp van BN’ers verschillende dialecten probeert eigen te maken. Zo doet Simon Keizers bijvoorbeeld een poging om haar Volendams aan te leren en Leonie ter Braak stoomt Elise klaar voor het Twentse dialect. Geloven de lokale inwoners dat Elise uit die regio komt of prikken ze door haar act heen? Blablabla met Schaap start op 27 juli 2023

Een van de zomerpareltjes is natuurlijk We Zijn er Bijna. Vanaf 15 augustus 2023 reizen we in groepsverband weer mee met de kampeerfanaten. Onder leiding van Martine van Os doen de reizigers dit seizoen het prachtige Franse eiland Corsica en het Italiaanse eiland Sardinië aan. We volgen de belevenissen en het lief en leed van de kamperende senioren.

Medio augustus 2023 kunnen we weer gaan genieten van het KRO-NCRV programma Een Huis Vol. Vier grote gezinnen worden gevolgd in hun dagelijks leven. Hoe houdt je zo’n groot gezin draaiend en tegen welke uitdagingen loop je aan als je gezin niet uit slechts 4 á 5 personen bestaat? Het inkijkje in het leven van de enorme gezinnen zorgt voor verwondering, verbazing en vermaak.

Het nieuwe seizoen van het mega populaire RTL4 programma Expeditie Robinson start op 29 augustus 2023. Een bekend reality overlevingsprogramma waarin Bekende Nederlanders strijden om de winst op een tropisch eiland, waarbij het er soms bikkelhard aan toe gaat onder de deelnemers. De presentatie is dit seizoen in handen van Nicolette Kluijver en Art Rooijakkers. Wie wordt de Robinson van 2023?

Boer Zoekt Vrouw mag je natuurlijk niet missen. Het komt dit jaar iets later dan gepland, vanaf 17 september 2023 kunnen we weer meegenieten van de dates tussen de single boeren en hun potentiële liefdes in de KRO-NCRV kijkcijferhit. Weten de singles, onder het bezielende oog van Yvon Jaspers het hart van de boeren te veroveren tijdens de logeerpartijtjes?

Zwoele zomeravonden zijn heerlijk en buiten tafelen is een genot, maar komt het zwart geblakerde vlees van de BBQ je neus uit of ben je het zat om tegen de schutting aan te kijken vanaf je loungeset? Verkas dan gerust naar binnen en verruil je tuinstoel voor de comfortabele bank voor de beeldbuis, want zoals je ziet zijn er genoeg leuke programma’s te op televisie in de zomer van 2023.