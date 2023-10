Festivaldirecteur: ruim 7 miljoen mensen bezochten Oktoberfest

Het jaarlijkse Oktoberfest in München trok dit jaar 7,2 miljoen bezoekers. Dat meldt de directeur van het festival Clemens Baumgärtner dinsdag. Het is voor het eerst sinds 1985 dat er zoveel mensen op het bierfestival afkwamen. Wel duurde het evenement dit jaar twee dagen langer dan gebruikelijk.

In totaal werd er dit jaar 6,5 miljoen liter bier gedronken door het publiek. Dat is meer dan vorig jaar, maar minder dan de 7,3 miljoen liter die tijdens de laatste editie voor de coronacrisis werd geconsumeerd. Het is niet duidelijk of de prijs van invloed is geweest op de dorst van de Oktoberfest-bezoekers. Zo kostte een liter bier tussen de 12,60 en 14,90 euro, 6 procent meer dan voorheen.

Daarentegen was de vraag naar alcoholvrije dranken dit jaar erg groot. Daaronder valt ook water, dat dit jaar voor het eerst gratis te tappen was. Op sommige plekken op het festivalterrein raakten waterpunten zelfs uitgeput.

Politie en nooddiensten spreken verder van een rustige editie. Het aantal alcoholgerelateerde incidenten lag bijvoorbeeld een stuk lager. Ook waren er minder jongeren dronken volgens de ambulancedienst. Het hoogste in het bloed gemeten alcoholpromillage was 3,6 promille. Volgens het Trimbos-instituut staat dat gelijk aan ongeveer vijftien tot twintig glazen, in het geval van een ervaren drinker.