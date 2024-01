Vonneke Bonneke wint alternatieve radioprijs voor vrouwen

Vonneke Bonneke heeft de prijs voor beste Radiovrouw 2023 gewonnen. Dat is donderdag bekendgemaakt op FunX in haar programma Nordin & Vonneke. Het gaat om een alternatieve radioprijs die in het leven is geroepen na de bekendmaking van de nominaties voor de RadioRing.

De presentatrice juichte hard. “Dat is wel echt gangster, man”, zei ze. Ze vindt de actie “heel dik”.

Vonneke Bonneke presenteert het programma Nordin & Vonneke van maandag tot en met vrijdag tussen 16.00 en 19.00 uur, samen met Nordin Besseling.

Dit jaar is geen enkele vrouw genomineerd voor de RadioRing Beste Presentator. Om die reden heeft een groep vrouwelijke radiomakers de prijs voor beste Radiovrouw 2023 bedacht. De verdeling tussen mannen en vrouwen in de radiowereld is volgens de groep vrouwelijke dj’s “nog lang niet gelijk”. Daarom vinden zij het goed dat een vrouwelijke dj wel een prijs krijgt.

Het is het tweede jaar dat de prijs voor Beste Presentator bij de RadioRing genderneutraal is. Een jaar geleden waren nog drie van de zes genomineerden vrouw.