Welke concerten staan op de planning in verschillende landen?

Concerten, iedereen heeft wel een band of een soort muziek waar je van houdt. Dus voor veel mensen is een concert een hoogtepunt van een fan zijn van een band of muziekgenre. Aan het begin van het nieuwe jaar staan er altijd weer leuke concerten op de planning, dus houd de agenda goed in de gaten zodat jij misschien wel tickets kunt scoren.

Amsterdam

Amsterdam is één van de grootste steden als het gaat om concerten, de Ziggo Dome en de Johan Cruijf Arena zijn vaak plekken om naar concerten toe te gaan. Concerten in Amsterdam dit jaar zijn iets om te kijken. Veel mensen komen jaarlijks naar Nederland voor de grootte concerten die hier jaarlijks zijn. Veel genres komen hier samen, dus voor iedereen is er vaak wel een soort concert te vinden, het is er dan ook vaak een goed sfeer omdat iedereen die daar komt fan is van dezelfde muziek.

Amerika

Amerika is een groot land met 52 staten, dus er is overal wel wat te vinden. Het kan gaan om de meest spectaculaire shows te zien in New York of juist grote concerten in andere staten van Amerika, voor muziek fans is er overal wel wat te vinden. Dus misschien een kijkje nemen op internet voor concerten of shows in Amerika is een leuk idee, vliegen kan duur zijn maar het is een beleving om nooit meer te vergeten.

Spanje

Spanje, het land van zand, zee en zon. Voor veel mensen is het land ook een bestemming voor grote zomerfeesten en met artiesten die overal vandaan komen. De feesten zijn vaak in de zomer, omdat dit het meeste toerisme trekt. De concerten hier zijn dan ook wel echt iets om naartoe te gaan als je houdt van een feestje. Het warme weer hier maakt het zeker ook niet onaantrekkelijk, het land is groot en jaarlijks biedt het meerdere opties aan voor concerten in de grote steden als Barcelona en Madrid. De concerten worden ook wel georganiseerd buiten de zomer om, voor mensen die het leuker vinden om buiten de vakantieperiodes om naar concerten te gaan.

Duitsland

Iets dichterbij Nederland is Duitsland, onze buren hebben ook prachtige concerten door het hele land. Duitse bands of heavy metal muziek is vaak iets waar mensen meteen aan denken als je het hebt over Duitse concerten. Maar dat is niet helemaal waar, het is inderdaad zo dat daar ook concerten van zijn, maar veel bekende artiesten hebben ook shows in grote Duitse steden. Omdat het zo dichtbij Nederland is, is het ook niet moeilijk om er te komen. Met de auto is Duitsland makkelijk bereikbaar dus het is leuk om dan bijvoorbeeld een weekend naar een concert of evenement te gaan met de familie.