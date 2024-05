Reclameruimte NPO rond EK voetbal zo goed als uitverkocht

De reclameblokken op de publieke omroep rond het EK voetbal van komende zomer zijn al zo goed als uitverkocht. Dat meldt de Stichting Etherreclame (Ster), die de reclameruimte voor de NPO verkoopt. “Een EK of WK is altijd een zeer interessant podium voor bedrijven. Maar door de nabijheid van het evenement in Duitsland was de inschatting dat die interesse alleen maar sterker zou zijn”, laat een woordvoerster weten. Die verwachting is nog eens overtroffen.

Ster zegt dat er meerdere ‘inhakers’ zijn aangemeld die specifiek gericht zijn op het EK en ongetwijfeld vol staan met Oranjeverwijzingen. Los daarvan gebruiken bedrijven het toernooi ook om hun normale campagne meer onder de aandacht te brengen.

Ook deskundigen rekenen erop een flinke ‘Oranjekoorts’ terug te zien in de reclames van deze zomer. Na het vorige EK voetbal en de Olympische Spelen van drie jaar geleden tijdens coronatijd en het omstreden WK in Qatar in 2022, zijn het komende EK in Duitsland en de Spelen in Parijs vrij van enige beperkingen. “Het wordt daardoor zeker groter dan afgelopen jaren. De rem kan er volledig af”, zegt directeur Michel van der Voort van tv-marketingorganisatie Screenforce.