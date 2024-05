Animatiestudio Pixar schrapt veel banen om kosten te besparen

Pixar Animation Studios, bekend van succesvolle animatiefilms als Toy Story en Finding Nemo, gaat ongeveer 175 banen schrappen, ofwel circa 14 procent van het totale personeelsbestand. Moederbedrijf Walt Disney is bezig met forse kostenbesparingen en ook Pixar ontkomt daar niet aan.

In januari waren er al berichten dat er banenverlies zou komen bij het in het Californische Emeryville gevestigde Pixar, dat ook films als Finding Dory, Ratatouille en The Incredibles heeft gemaakt. Vorig jaar juni verdwenen er al 75 banen bij de animatiestudio.

Volgens Pixar hangt het banenverlies ook samen met het besluit dat de studio zich gaat richten op animatiefilms en niet langer series gaat maken voor streamingdienst Disney+.

Topman Bob Iger is bezig met een drastisch kostenbesparingsprogramma bij Walt Disney, waarbij miljarden moeten worden bespaard en duizenden banen komen te vervallen. Hij heeft ook gezegd dat er minder films geproduceerd moeten worden en meer moet worden gericht op kwaliteit. Sinds corona hebben bioscopen het namelijk moeilijk om weer grote bezoekersaantallen te trekken.