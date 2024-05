Microsoft ziet toename rivaliteit met Apple door nieuwe AI-pc’s

Topman Satya Nadella van techconcern Microsoft verwacht dat de nieuwste generatie Windows-pc’s de concurrentiestrijd met Apple kan doen toenemen. Pc’s die draaien op Windows, maar ook de apparaten van Apple, raken namelijk steeds beter toegerust op toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Door de chips die dit mogelijk maken, kunnen de apparaten sneller en beter presteren.

“Apple heeft fantastisch werk geleverd”, complimenteerde Nadella zijn concurrent in een interview met persbureau Bloomberg. Maar die prestaties lijken hem ook strijdbaar te maken. “We willen nu echte concurrentie terugbrengen naar de Windows versus Mac.”

Microsoft en Apple hebben deze maand allebei een nieuwe chip gepresenteerd. Microsoft wil die verwerken in een nieuwe serie pc’s met de naam Copilot+, volgens het bedrijf “de snelste, intelligentste pc’s ooit gemaakt”. Verschillende bedrijven als Acer, Dell en Samsung gaan de nieuwe technologie ook verwerken in hun pc’s, Microsoft doet dat in zijn pc’s en laptops uit de Surface-serie.

Apple kondigde eerder de M4-chip aan voor in zijn tablet iPad Pro. De processor in die chip is volgens het techconcern uit Cupertino krachtiger dan die “in iedere verkrijgbare AI-pc”.