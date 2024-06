Microsoft stelt nieuwe AI-zoekfunctie Recall uit na kritiek

Microsoft komt dinsdag toch nog niet met een nieuwe AI-functie voor zijn computers. Na kritiek op de cyberveiligheid test het techconcern de zoekfunctie ‘Recall’ eerst onder een kleine groep, waarna het in het geval van goede feedback de nieuwe inzet van kunstmatige intelligentie (AI) alsnog breder uitrolt.

Recall maakt iedere paar seconden een opname van het scherm van de gebruiker, waarmee gemakkelijker bijvoorbeeld gesloten webpagina’s of bestanden kunnen worden teruggezocht. Een voorbeeld is een website met een strand en palmbomen erop, zonder dat de gebruiker de precieze naam van de pagina nog weet. Door ‘strand en palmbomen’ in te typen op Recall, kan de site dan alsnog worden teruggevonden.

Cyberexperts uitten hun zorgen over de beveiliging van de vele schermopnames, die op de computers van individuele gebruikers worden opgeslagen. Dit maakt het volgens de kenners een aantrekkelijk doelwit voor cybercriminelen.

Microsoft verweerde zich eerder door te zeggen dat gebruikers de functie alleen kunnen gebruiken door extra veiligheidsmaatregelen te doorlopen. In een nieuwe verklaring zegt de maker van onder meer Windows de functie toch eerst te willen testen om de kwaliteit en veiligheid te waarborgen.

“Na het ontvangen van feedback van onze Windows Insider-community, zoals we gewoonlijk doen, zijn we van plan om een preview van Recall binnenkort beschikbaar te maken voor alle Copilot+-pc’s”, waarmee Microsoft verwijst naar de nieuwe computers die meer gericht zijn op het gebruik van AI.