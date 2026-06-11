Jonah Hill en Channing Tatum keren terug in de Jump Street-filmreeks. Ook rapper Ice Cube is weer te zien in 24 Jump Street, melden Amerikaanse media als Variety en The Hollywood Reporter.

De film wordt geregisseerd door Rodney Rothman. Phil Lord en Chris Miller, die samen de eerste twee delen 21 Jump Street en 22 Jump Street regisseerden, gaan als producent aan de slag. Het is onduidelijk waarom voor het derde deel niet is gekozen voor de titel 23 Jump Street, al gaat producent Neal H. Moritz daar op Instagram wel met een knipoog op in. "Het duurde zo lang om te maken dat we er eentje hebben overgeslagen." De voorgaande delen kwamen uit in 2012 en 2014.

De Jump Street-films zijn gebaseerd op de serie 21 Jump Street, waarvan vanaf 1987 vijf seizoenen werden uitgezonden op Fox. De films draaien om twee volwassen agenten (Hill en Tatum) die undercover gaan als middelbare scholier en later als student om een drugsnetwerk op te rollen.