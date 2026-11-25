Wijnand Speelman is woensdagochtend om kwart voor zeven gestart met de actie Hollen tot we Tollen. De presentator van 3FM loopt op sportcentrum Arnhem tot hij niet meer kan om geld op te halen voor de Nederlandse Brandwonden Stichting, het goede doel van 3FM Serious Request 2026. Het streefbedrag voor de actie is 50.000 euro.

"Ik vind het heel spannend", gaf hij woensdagochtend toe aan Jamie Reuter, met wie hij normaal gesproken het ochtendprogramma tussen 06.00 uur en 09.00 uur op de zender maakt. Voormalig atlete Daphne Schippers gaf het startschot in Arnhem. "Ik ben vooral heel blij", zei Speelman. "Als ik het kan, kan jij het ook, ga iets doen. Dan wordt het een olievlek door heel Nederland."

Het is de derde keer dat hij hardloopt voor 3FM Serious Request, na Hollen naar Zwolle en Hollen naar de Bosche Bollen. Tijdens die acties liep hij respectievelijk 86 en 75 kilometer. De presentator loopt deze keer tot hij niet meer kan en hoopt in ieder geval 100 kilometer te halen. "Wijnand is vertrokken, dit gaat nog een lange dag worden", aldus presentatrice Jamie Reuter.