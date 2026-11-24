De aankomende editie van 3FM Serious Request is vanaf 18 december 24 uur per dag te zien op NPO 3. Dat staat vermeld in de aangekondigde nieuwe indeling van zenders NPO 1, NPO 2 en NPO 3. Na Serious Request is aan het einde van het jaar ook NPO Radio 2 Top 2000 volledig te volgen via het derde kanaal.

Kinderzenders NPO Zapp en NPO Zappelin verhuizen naar NPO 2, wat betekent dat een aantal NPO 2-programma's naar NPO 1 verhuist. NPO 3 wordt de livezender.

De plannen voor de wijzigingen waren al langer bekend. Vorig jaar werd al gemeld dat er plannen waren om NPO 3 de plek te maken voor live-evenementen.

In het nieuwe jaar zijn op NPO 3 ook andere live sport-, cultuur-, radio- en regionale evenementen te zien. "Op de momenten dat er geen live-evenementen zijn, zie je op NPO 3 het beste van NPO Start en NPO Luister", aldus mediadirecteur Jurre Bosman.