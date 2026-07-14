3voor12 keurt de "ongehoorde seksistische en antisemitische golf van haat" af die Sophie Straat over zich heen kreeg na de ophef rond haar optreden op het festival Best Kept Secret (BKS). Dat laat een woordvoerder van het muziekplatform desgevraagd weten aan het ANP. Volgens 3voor12 werd dat standpunt ook al besproken in de podcast De Machine van 9 juli.

De reacties volgden nadat 3voor12 beelden had gedeeld waarin de zangeres tijdens haar optreden op BKS witte mannen opriep een stap naar achteren te doen, zodat er bij een moshpit ruimte ontstond voor vrouwen, queers en mensen van kleur. Straat schreef maandagavond op Instagram dat ze "publieke solidariteit" mist na de ophef rond haar optreden.

Daarbij haalde ze ook uit naar 3voor12, dat volgens haar meer voor haar had moeten opkomen na de haatreacties en doodsbedreigingen aan haar adres. "Er had een statement moeten komen, gericht aan het publiek, waarin duidelijk werd gemaakt: dit is niet normaal, dit is niet acceptabel, en dit is waarom", schreef ze onder meer. 3voor12 laat weten dat ze Straat "graag ruimte" blijven geven.