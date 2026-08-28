40-45, de Musical passeert grens van 750.000 verkochte tickets

Voor 40-45, de Musical zijn inmiddels 750.000 kaarten verkocht. De musical, die sinds september 2024 in Barneveld te zien is, wordt vanwege de aanhoudende belangstelling bovendien verlengd tot en met 30 december. Dat heeft de producent vrijdag bekendgemaakt.

Een deel van de cast kreeg vrijdag tijdens een ballonvaart in Barneveld een award voor het bereiken van de verkoopmijlpaal. Onder anderen Wolter Weulink, Joep Paddenburg en Esmée Dekker gingen daarvoor in een luchtballon de lucht in.

40-45, de Musical gaat over de broers Louis en Dirk, die tijdens de Tweede Wereldoorlog tegenover elkaar komen te staan. De voorstelling is te zien in de Midden Nederland Hallen in Barneveld.