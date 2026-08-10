Rapper 50 Cent gaat met zijn productiebedrijf G-Unit Films and Television Inc. meewerken aan de televisieserie Payday. De serie is gebaseerd op het videospel Payday, dat gaat over criminelen die grote opdrachten uitvoeren, zoals het overvallen van een bank. 50 Cent wordt uitvoerend producent en werkt samen met de bedrijven Vice Studios en Starbreeze Entertainment aan de serie, meldt het Amerikaanse tijdschrift Variety.

De serie Payday zal gaan over criminele operaties met veel actie op verschillende locaties, volgens de beschrijving. Er komen verhalen over verraad, complotten en corruptie aan bod. De serie werd in maart aangekondigd, nadat de games Payday: The Heist, Payday 2 en Payday 3 in totaal meer dan 50 miljoen keer werden verkocht wereldwijd.

50 Cent, bekend van de albums Get Rich or Die Tryin' en The Massacre, kijkt uit naar het produceren van de serie. "Samenwerken met Vice Studios en het verhaal van Payday naar het scherm brengen geeft ons de kans om iets groots te bouwen", zegt zijn productiebedrijf. 50 Cent werkte met G-Unit eerder mee aan verschillende series, waaronder de Netflix-serie over Sean "Diddy" Combs die in november 2025 verscheen.