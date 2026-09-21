538-nieuwslezeres Florentien van der Meulen is getrouwd

Radionieuwslezeres Florentien van der Meulen is afgelopen weekend getrouwd met haar partner Emile. "Het was zo idyllisch en sprookjesachtig", zei Van der Meulen maandag in de ochtendshow van Radio 538.

De nieuwslezeres vertelde ook dat Henny Huisman als verrassing op de bruiloft aanwezig was. "Ik had het echt helemaal niet aan zien komen. Het was fantastisch!" Huisman had als muzikale verrassing ook zanger Mick Harren meegenomen, die op de trouwerij zong.

Volgens Van der Meulen was het ook met de babs een goede match. "Dat pakte ook helemaal mooi uit. Mooi verhaal over de kinderen ook. Alles klopte", besloot ze.