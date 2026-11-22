Russell Crowe heeft ervoor gezorgd dat de productie van de met vier Oscars bekroonde film A Beautiful Mind ongeveer 1 miljoen dollar duurder uitviel. Dat vertelt regisseur Ron Howard in een interview met het blad People. De acteur wilde dat de film in chronologische volgorde werd opgenomen, in tegenstelling tot wat gebruikelijk is.

Crowe claimde volgens de regisseur dat hij op deze manier de psychologische ontwikkeling van zijn personage beter kon volgen. In de film speelde hij de Amerikaanse wetenschapper John Nash, die worstelt met schizofrenie. De rol leverde Crowe een Oscarnominatie op voor beste acteur.

Door het besluit moest de filmploeg onder meer twee keer naar de universiteit Princeton in New Jersey reizen, waar meerdere scènes werden opgenomen. Dat kostte ongeveer 1 miljoen dollar extra. Howard vertelt dat hij de studio moest overtuigen dat het de moeite waard was. "Ik ben ervan overtuigd dat het de juiste investering was", blikt Howard terug. De film leverde uiteindelijk zo'n 316 miljoen dollar op.

A Beautiful Mind verscheen in 2001 en won onder andere een Academy Award voor beste film en beste regie. Ook Jennifer Connelly viel in de prijzen voor haar bijrol als Alicia Nash.