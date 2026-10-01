Aaf Brandt Corstius heeft donderdag op Instagram stilgestaan bij het overlijden van haar goede vriendin Paulien Cornelisse. "Voor altijd in mijn gebroken hart", schrijft de columniste bij een jeugdfoto waarop ze samen met Cornelisse te zien is.

Brandt Corstius en Cornelisse waren jarenlang bevriend en werkten ook wel eens samen. Zo was Cornelisse meerdere keren te gast in de podcast Aaf en Lies lossen het wel weer op van Brandt Corstius en Lies Visschedijk.

Bij haar bericht schrijft Brandt Corstius ook de geboorte- en sterfdatum van haar vriendin: "Paulieno, 24 februari 1976 - 30 september 2026." Cornelisse overleed woensdag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.