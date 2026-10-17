Aaf en Lies: sfeer bij DWDD was meest a-relaxte op aarde

Aaf Brandt Corstius vond opnames van De Wereld Draait Door "heel a-relaxed". In de podcast Aaf en Lies lossen het wel weer op van zaterdag deelt de columnist dat haar bij de talkshow vaak het gevoel werd gegeven dat ze er niet bij hoorde.

Corstius schoof regelmatig aan als tafeldame bij de talkshow van Matthijs van Nieuwkerk. In 2022, toen het programma al twee jaar van de buis was, werd door De Volkskrant onthuld dat achter de schermen een structurele angstcultuur heerste. "Ik vond het de meest a-relaxte plek op aarde", valt Lies Visschedijk haar co-host bij.

"En nu denk ik: 'Oh, dat lag dus aan die plek en niet aan mij'", vervolgt Brandt Corstius. "Er hangt een sfeer alsof er een orgaantransplantatie gaande is", vult Visschedijk aan. De oud-tafeldame associeerde de sfeer zelf met de Olympische Spelen. "Dat zeiden ze ook de hele tijd: 'we zitten op zo'n hoog niveau'. Terwijl je bent gewoon een talkshowtje aan het maken."

Paulien Cornelisse

De twee vriendinnen hadden het in de aflevering over het imposter-syndroom, het psychologische fenomeen waarbij je bang bent om door de mand te vallen als incompetent, terwijl je dat niet bent. "Het was wel een goede talkshow, maar ik had wel vaak het gevoel van: 'ik doe hier geloof ik net niet helemaal mee'. En dat gevoel gaven ze je ook heel vaak", besluit Brandt Corstius.

De aflevering van zaterdag was de eerste sinds het overlijden van hun vriendin Paulien Cornelisse, die ook regelmatig te gast was bij de podcast. "We hebben heel veel lieve reacties binnengekregen over het nieuws van Paulien. We willen jullie daar heel erg voor bedanken", begon Visschedijk de aflevering. "Heel erg lief. We waren er natuurlijk ook een weekje niet. Opnemen ging even niet", aldus Brandt Corstius.