Aandacht voor leven en oeuvre van Rudolf van den Berg op NFF

Tijdens het Nederlands Film Festival (NFF) in Utrecht zal op 28 september worden stilgestaan bij het leven en oeuvre van de Nederlandse regisseur Rudolf van den Berg, die vorig jaar overleed. Dat meldt filmdistributeur September Film. Die avond gaat ook zijn laatste film SPINOZA in première.

Van den Berg overleed kort na de opnames van de film. SPINOZA gaat over de filosoof Spinoza. In de dramafilm spelen onder anderen Pierre Bokma en Bart Bijnens. Andere acteurs die in SPINOZA spelen, zijn onder anderen Hans Croiset, Géza Weisz, Derek de Lint en Olga Zuiderhoek. September Film brengt de film op 19 november uit in de Nederlandse bioscopen.

De regisseur won tijdens zijn loopbaan meerdere Gouden Kalveren. Onder meer zijn werken Tirza en De Avonden werden met die prijs bekroond. SPINOZA is dit jaar geselecteerd voor de Gouden Kalf Competitie.