De politie heeft maandag bij de GelreDome een persoon aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. In het stadion in Arnhem is maandagavond het tweede optreden van de omstreden rapper Ye, die antisemitische en pro-nazistische uitspraken heeft gedaan.

Het regionale medium GelreNieuws meldt dat de aangehouden man tussen de wachtende bezoekers door fietste en de Hitlergroet bracht. Een woordvoerder van de politie kan dat niet bevestigen. De identiteit van de aangehouden persoon is bij hem niet bekend.

Zaterdag was het eerste concert van Ye, voorheen bekend als Kanye West. Toen zijn twee mensen aangehouden vanwege het verstoren van de openbare orde. Beiden zijn weer vrijgelaten.

Voorafgaand aan beide concerten demonstreerde het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) bij de GelreDome.