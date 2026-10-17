Aanklacht tegen Timothy Busfield verworpen

Een rechter in New Mexico heeft een aanklacht tegen de van seksueel misbruik beschuldigde acteur en regisseur Timothy Busfield verworpen, melden Amerikaanse media op basis van rechtbankdocumenten. Volgens de rechter heeft de aanklager in de zaak nagelaten om eerlijk en onpartijdig te handelen.

De rechter merkt wel op dat het de openbaar aanklager vrij staat om een nieuwe procedure tegen Busfield te starten. Het is niet direct duidelijk of dat ook gaat gebeuren.

De advocaten van Busfield hadden in juni een verzoek ingediend om de aanklacht nietig te laten verklaren. Volgens zijn advocaten had de aanklager onder meer ervoor gezorgd dat de jury getuigen niet kon horen.

De 69-jarige West Wing-acteur werd in februari officieel aangeklaagd op verdenking van ontucht met kinderen. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden op de set van een serie die hij regisseerde. Busfield heeft de beschuldigingen steeds ontkend.