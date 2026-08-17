Aanklager: moord op Tupac was wraakactie van Duane Davis

Volgens aanklager Binu Pilal was de moord op rapper Tupac Shakur in 1996 een wraakactie, opgezet door voormalig bendeleider Duane 'Keffe D' Davis. Dat zei Pilal maandag in de rechtbank van Las Vegas in zijn openingspleidooi van het proces rondom de moord op Tupac. Davis zou de moord hebben opgezet uit wraak voor het in elkaar slaan van zijn neef door een rivaliserende bende.

"Op 7 september 1996 nam Tupac Shakur publiekelijk deel aan een vernederend pak slaag van Orlando Anderson, de neef van Duane Davis. Tweeënhalf uur later werd Tupac uit wraak neergeschoten vanuit een voorbijrijdende witte Cadillac", zei de aanklager volgens persbureau AFP. Volgens Pilal haalde Davis zelf niet de trekker over, maar gaf hij het moordwapen aan iemand anders in de auto en gaf hij opdracht om de rapper neer te schieten.

De aanklager stelde bovendien dat Davis zijn onvrede over het pak slaag van zijn neef door Tupac nooit onder stoelen of banken heeft gestoken en ook vaker over zijn aandeel in de moord op de rapper heeft verteld. Dat deed hij onder meer in diverse interviews en ook in zijn memoires uit 2019. Davis zelf ontkent dat hij Tupac heeft neergeschoten en stelt dat zijn ontboezemingen enkel waren bedoeld om zijn boek beter te laten verkopen.